Свыше 1,4 тыс. уральских школьников посетили «Поезд знаний» в сентябре

В сентябре более 1,4 тыс. школьников из Тюменской и Свердловской областей посетили лекционный «Поезд знаний» Свердловской железной дороги (СвЖД), сообщили в пресс-службе СвЖД.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба СвЖД Фото: Пресс-служба СвЖД

Поезд посетил Ишим, Заводоуковск, Ялуторовск (Тюменская область) и Талицу (Свердловская область), где школьникам младших и средних классов организовали уроки безопасности, экскурсии и познавательные программы.

В вагоне-лектории детям рассказывали о правилах поведения на железной дороге. Им объясняли, как безопасно переходить пути, почему нельзя забираться на подножки или крыши вагонов, а также о важности отказа от гаджетов и музыки в наушниках на объектах магистрали — из-за этого можно не услышать сигналов приближающегося поезда. Знания закреплялись с помощью мультфильмов и видеороликов. Также дети учились оказывать первую помощь на тренажере-манекене.

После занятия школьникам также рассказали интересные факты о железной дороге и показали работу техники и оборудования. В вагоне-экологической лаборатории СвЖД рассказывали о защите окружающей среды, и дети самостоятельно проводили замеры уровня шума, кислотности воды и температуры почвы. Кроме того, на крупных станциях предусмотрено посещение пожарного поезда с оборудованием и экипировкой пожарных. В этом году в программу включили знакомство с весоповерочным вагоном, используемым для взвешивания многотонных грузовых вагонов.

«Поезд знаний» в течение учебного года посетит еще несколько населенных пунктов Свердловской области, а затем отправится в Пермский край.

Напомним, в сентябре прошлого года лекционный «Поезд знаний» проехал по Свердловской, Тюменской областям и Ханты-Мансийскому автономному округу (ХМАО-Югра). На 12 станциях магистрали были проведены познавательные программы для почти 2 тыс. детей.

Ирина Пичурина