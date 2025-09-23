Анна Воронина возглавила Воронежский ГАУ вместо Александра Агибалова

Врио ректора Воронежского государственного агроуниверситета имени Петра I (ВГАУ) стала Анна Воронина. Накануне на тот момент глава регионального минсельхоза Алексей Сапронов (перешел на пост зампреда облправительства) представил ее коллективу вуза, сообщили в ведомстве. С января 2023 года ВГАУ официально возглавлял бывший декан экономического факультета Александр Агибалов.

Министр отметил, что госпожа Воронина — «незаурядный человек, имеющий огромный опыт в работе с органами власти и коммерческими структурами». Также он поблагодарил Александра Агибалова за вклад в развитие вуза и сказал, что тот продолжит работу в университете как заведующий кафедрой финансов и кредита экономфака.

Анна Воронина известна в Воронеже как юрист и зоозащитник, сотрудничавший с фондом помощи бездомным животным «Право на жизнь». Кроме того, ранее она возглавляла направление по взаимодействию с органами власти в местной ГК «Агроэко» Владимира Маслова.

Алина Морозова