Александр Агибалов утвердился на посту ректора Воронежского агроуниверситета

Ректором Воронежского государственного аграрного университета имени императора Петра I (ВГАУ) назначен декан экономического факультета Александр Агибалов. Соответствующий приказ 25 января подписала замминистра сельского хозяйства РФ Ольга Гатагова, сообщила пресс-служба вуза.

Господин Агибалов работал врио ректора с 29 октября 2021 года. В вузе отметили, что под его руководством университет стал победителем федерального проекта «Передовые инженерные школы», впервые вошел в международный рейтинг лучших вузов развивающихся стран Европы и Центральной Азии и подтвердил пятое место среди аграрных вузов страны в рейтинге «Национальное признание». Кроме того, был создан фонд целевого капитала — эндаумент-фонд ВГАУ.

На посту главы вуза Александр Агибалов сменил Елену Закшевскую. Та в свою очередь стала врио ректора после задержания бывшего первого заместителя регионального департамента аграрной политики Алексея Попова. Суд установил, что он на посту главы ВГАУ присвоил более 800 тыс. руб. путем начисления необоснованного премиального вознаграждения штатным сотрудникам. За это Алексей Попов получил три года условного срока.

Подробнее о деле читайте в материале «Ъ-Черноземье» «В агроуниверситете скостили премии».

Александр Прытков

Читайте нас в Telegram и во ВКонтакте