«Аэрофлот» намерен вернуться к штатному расписанию в Шереметьево до конца дня

«Аэрофлот» (MOEX: AFLT) продолжает работу по стабилизации расписания после вчерашних ограничений в аэропорту Шереметьево. Авиакомпания намерена вернуться в штатный режим выполнения рейсов до конца дня. Сейчас у касс и стоек регистрации «Аэрофлота» в терминалах В и С в Шереметьево обстановка спокойная, заявили в пресс-службе.

Вечером 22 сентября средства ПВО уничтожили на подлете к Москве 30 беспилотников. Никто не пострадал. На фоне атаки дронов Шереметьево приостанавливал прием и отправку рейсов. Аэропорт вернулся к работе поздно ночью. Часть летевших в столицу рейсов «Аэрофлота» перенаправили на запасные аэродромы.

