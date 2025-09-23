Громче салюта

Теракт с использованием беспилотников предотвращен в небе над столичным регионом. Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что силами ПВО сбиты семнадцать украинских дронов, пытавшихся атаковать столицу. По предварительным данным, обошлось без жертв и разрушений на земле.



Вечером 22 сентября взрывы в небе наблюдали и слышали жители подмосковного Красногорска, а также столичных районов Внуково, Солнцево, Зюзино и других. В соцсетях писали, что взрывы напоминали хлопки салюта, только были гораздо резче и громче. После них в небе можно было увидеть инверсионные следы от ракет, а в отдельных районах отмечалось падение обломков. В эти места тут же отправлялись наряды полиции и саперы из Росгвардии.

Первоначально мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что силами ПВО были сбиты семь беспилотников, летевших в столицу. Позднее число уничтоженных БПЛА увеличилось до семнадцати.

По предварительным данным, жертв, пострадавших и повреждений на земле удалось избежать, но все оперативные службы работают в усиленном режиме.

По информации агентств, в связи с массовой атакой БПЛА в столичных аэропортах был введен оперативный план «Ковер» — следовавшие в Москву самолеты направлены на запасные аэродромы. Вылеты из московских аэропортов были приостановлены.

Позднее в Росавиации уточнили, что ограничения на прием и выпуск самолетов введены в аэропорту Шереметьево.

