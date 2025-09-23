Часть летевших в Москву рейсов «Аэрофлота» ушла на запасные аэродромы

Из-за временных ограничений на полеты, ранее введенных в аэропорту Шереметьево, часть рейсов авиакомпании «Аэрофлот», которые направлялись в Москву, была перенаправлена на запасные аэродромы. Все службы работают в усиленном режиме.

По информации пресс-службы «Аэрофлота», самолеты ушли в Санкт-Петербург, Казань, Нижний Новгород, Ульяновск, Ижевск и Самару.

Шереметьево не принимал и не выпускал авиарейсы с 20:20 мск 22 сентября до полуночи, после ограничения остались действовать только на выпуск самолетов. Около 1:00 мск аэропорт заработал в стандартном режиме.