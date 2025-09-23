ЦБ готовится выпустить лиловую банкноту номиналом 500 рублей с видами Пятигорска

Новая банкнота номиналом 500 руб. будет выполнена в сиренево-фиолетовых оттенках, сообщил зампредседателя Центробанка (ЦБ) Сергей Белов. По его словам, регулятор уже начал работу над ее созданием.

Как пояснил господин Белов, ЦБ придерживается цветовой палитры, характерной для банкнот образца 1997 года, чтобы люди могли легко распознавать номиналы. Новая купюра будет посвящена Северо-Кавказскому федеральному округу и его центру — городу Пятигорску. Сейчас ЦБ готовится к очередному этапу выбора символов для банкноты.

«В конце сентября планируем провести заседание Консультативного совета, — уточнил он в интервью «РИА Новости». — Его участники определят перечень объектов, которые затем мы вынесем на общественное онлайн голосование».

ЦБ планировал представить обновленную банкноту номиналом 500 руб. до конца года. Выпуск в обращение купюр номиналом 10, 50 и 500 руб. отложили на 2028 год. Регулятор объяснил это изменениями в подходах к разработке дизайна.