Дмитрий Артюхов открыл центр единоборств «Северный характер» в Мужах

Губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) Дмитрий Артюхов принял участие в открытии 12 в регионе центра единоборств «Северный характер» — новый объект открыли в Мужах, сообщили в правительстве региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Дмитрий Артюхов Фото: Пресс-служба губернатора ЯНАО Фото: Пресс-служба губернатора ЯНАО Следующая фотография 1 / 2 Дмитрий Артюхов Фото: Пресс-служба губернатора ЯНАО Фото: Пресс-служба губернатора ЯНАО

Площадь центра составляет более 800 кв. м — он стал одним из самых крупных спортобъектов в Шурышкарском районе. Строительство длилось полтора года. В нем созданы условия для комфортных тренировок по боксу и рукопашному бою, есть кроссфит-зона и небольшой тренажерный зал, а также пространства для занятий фитнесом, адаптивной физкультурой, установлены зрительские трибуны. Всего в секциях занимаются 93 ребенка — раньше им приходилось тренироваться в школьном спортзале.

Дмитрий Артюхов отметил высокий уровень подготовки местных спортсменов в единоборствах, в лыжных гонках, командных видах спорта. «Шурышкарский район известен на весь Ямал своими спортивными достижениями. Несмотря на то что это не самый крупный по количеству жителей муниципалитет, местные спортсмены очень хорошо представляют на соревнованиях и родную землю, и весь наш регион»,— сказал глава региона.

На открытие нового центра единоборств приехали юные боксеры и рукопашники из поселков Горки и Азовы. Вместе с мужевцами в открытии приняли участие порядка 80 мальчиков и девочек. Для занимающихся боксом провел мастер-класс олимпийский чемпион, заслуженный мастер спорта России Евгений Тищенко.

Напомним, в августе Дмитрий Артюхов принял участие в торжественной церемонии открытия самого большого на Ямале центра единоборств «Северный характер», который открылся в Тарко-Сале (Пуровский район). Площадь спорткомплекса составляет свыше 8 тыс. кв. м.

Ирина Пичурина