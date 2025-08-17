На Ямале открыли центр единоборств «Северный характер» на тысячу человек

В Тарко-Сале (Пуровский район) открылся самый большой на Ямале центр единоборств «Северный характер». В торжественной церемонии открытия принял участие губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов, который совершает автопробег по округу «Честный маршрут».

Центр единоборств «Северный характер» в Тарко-Сале

Фото: Пресс-служба губернатора ЯНАО Центр единоборств «Северный характер» в Тарко-Сале

Фото: Пресс-служба губернатора ЯНАО

Как сообщили в пресс-службе губернатора ЯНАО, площадь спорткомплекса свыше 8 тыс. кв. метров, он может принимать более 1 тыс. спортсменов. В двухэтажном здании расположены залы для бокса, борьбы, дзюдо, карате, пауэрлифтинга, тяжелой атлетики, многофункциональный зал для командных видов спорта. Тренажерный зал оборудован зоной кроссфита. Всего в спорткомплексе планируется развивать восемь видов спорта.

Рядом с центром единоборств «Северный характер» находится бассейн «Пуровский» и спортивная школа олимпийского резерва «Факел».

Развитие сети центров единоборств «Северный характер» на Ямале инициировал губернатор Дмитрий Артюхов. Уже работают 11, в ближайшие годы откроют еще четыре центра: в Муравленко, Надыме и Мужах ведутся строительные работы, в Тазовском районе приступили к проектированию здания.

Алексей Буров