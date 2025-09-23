В аэропорту Казани отменены пять рейсов и 19 задерживаются

В казанском аэропорту отменены пять рейсов,19 рейсов задержаны. Об этом свидетельствует информация из онлайн-табло аэропорта Казани.

Дольше всего задержался рейс из Иркутска в Казань, его прибытие перенесли на 4 часа 10 минут. Также отменены четыре рейса «Аэрофлота» — три из Казани в Москву и два в обратном направлении.

Сегодня поступило сообщение о временном закрытии аэропорта Казани. В воздушной гавани города в 6:38 был объявлен режим «Ковер».

Утром в четырех городах Татарстана была объявлена угроза атаки БПЛА.

Марк Халитов