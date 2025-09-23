Аэропорты Казани и Нижнекамска закрыты на фоне угрозы атаки БПЛА

Международные аэропорты в Казани и Нижнекамске временно не принимают и не отправляют авиарейсы. Об этом рассказал официальный представитель Росавиации Артем Кореняко. В приложении МЧС России сообщается, что в воздушных гаванях был введен план «Ковер».

Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ Аэропорт Казани

Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ

Время введения ограничений не уточняется. Сообщение о закрытии аэропорта Бегишево было опубликовано в 06:29, а аэропорта Казани – в 06:38. По данным Росавиации, ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов.

Сегодня утром в четырех городах Татарстана Казани, Нижнекамске, Елабуге и Альметьевске была объявлена угроза атаки БПЛА. Местным жителям рекомендовали спуститься в укрытия и пройти к окнам.

По информации приложения МЧС России, ночью с 21:42 опасность атаки БПЛА действует на территории Чувашии.

По данным Минобороны, сегодня с 00:00 до 07:00 над российскими регионами было уничтожено 69 беспилотников.

Диана Соловьёва