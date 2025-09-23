В четырех городах Татарстана объявили угрозу атаки БПЛА

В Казани, Нижнекамске, Елабуге и Альметьевске объявили угрозу атаки БПЛА. Об этом свидетельствует информация в приложении МЧС России.

«Необходимо принять меры безопасности. Спуститесь в укрытие (подвал, паркинг), не подходите к окнам, будьте бдительны», — сообщает ведомство.

Режим угрозы атаки БПЛА в Нижнекамске, Елабуге и Альметьевске был объявлен в 7:09. В Казани - в 8:06.

Также сообщается о введении временных ограничений на прием и выпуск воздушных судов в аэропортах Казани и Нижнекамска.

Марк Халитов