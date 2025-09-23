В СКФО 2,8 тысячи лифтов требуют замены

В Северо-Кавказском федеральном округе зарегистрировано 10,7 тыс. лифтов, из них 20%, 2,8 тыс. единиц, имеют истекший срок службы. Об этом пишет «РБК Кавказ» со ссылкой на исследования российской консалтинговой компании Strategy Partners.

В Дагестане по состоянию на начало 2025 года зарегистрировано 2,1 тыс. лифтов, из них срок эксплуатации просрочен у 592 штук (29%). В Ингушетии из 246 зарегистрированных лифтов в нынешнем году ни один не требует замены. Больше всего лифтов, которые требуют замены, находится в Карачаево-Черкесии (258 из 664, 39%).

Константин Соловьев