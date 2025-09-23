В Казани объявили угрозу атаки БПЛА и заявили о необходимости спуститься в укрытие. Информация об этом опубликована в приложении МЧС России.

«Необходимо принять меры безопасности. Спуститесь в укрытие (подвал, паркинг), не подходите к окнам, будьте бдительны», — передает МЧС России.

Режим угрозы атаки БПЛА был объявлен сегодня в 8:06. Также в аэропортах Казани и Нижнекамска введены ограничения на приём и выпуск воздушных судов.

Сегодня ночью в 22:15 в Татарстане был объявлен режим беспилотной опасности.

Марк Халитов