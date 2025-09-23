Движение в метро Екатеринбурга останавливали из-за падения человека на рельсы

В метрополитене Екатеринбурга утром приостановили движение из-за падения человека на рельсы, передает Telegram-канал «Екатеринбург. Главное». Инцидент произошел на станции «Геологическая». Движение поездов уже восстановлено

По информации канала, приехавшая со станции «Чкаловская» пассажирка вышла из поезда, пересекла платформу и упала на противоположные пути. Она не пострадала, ей помогли подняться и вывели со станции.

Напомним, в октябре прошлого года движение поездов в метро Екатеринбурга приостановили из-за упавшего на пути самоката на станции «Уралмаш», который уронил подросток.

Ирина Пичурина