Метро Екатеринбурга проведет проверку из-за упавшего на пути самоката

В воскресенье, 6 октября, в 15:34 на станции «Уралмаш» в Екатеринбургском метрополитене на пути упал самокат. Как сообщили в пресс-службе метро, машинист электропоезда применил экстренное торможение, чтобы не наехать на самокат и предотвратить возможный сход состава.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Владислав Лоншаков, Коммерсантъ Фото: Владислав Лоншаков, Коммерсантъ

Как сказано в сообщении, самокат уронил на пути 13-летний подросток. «Экстренное торможение могло повлечь за собой падение и травмирование пассажиров в вагонах. Персоналу потребовалось 25 минут, чтобы вытащить самокат из-под состава»,— сказано в сообщении.

Сейчас метрополитен проводит проверку. По ее результатам будет дана правовая оценка действий пассажира.

Полина Хабарова