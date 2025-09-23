В Кольцово задержаны рейсы в Москву и Калининград

К вылету из аэропорта Кольцово в Екатеринбурге на несколько часов задерживаются самолеты «Аэрофлота» в Москву и «Победы» в Калининград, сообщили в Уральской транспортной прокуратуре. Причиной задержки стало позднее прибытие бортов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Владислав Лоншаков, Коммерсантъ Фото: Владислав Лоншаков, Коммерсантъ

Отправление рейса SU-1413 до Москвы перенесено с 22:30 вчерашнего дня на сегодня на 12:00. Пассажиры самолета на время ожидания размещены в гостинице. Рейс DP-612 должен был вылететь в Калининград в 7:25, но отправится в 12:00.

Напомним, накануне отправление самолета компании Almasria Universal Airlines из Екатеринбурга в Шарм-эш-Шейх (Египет) задержали почти на 16 часов.

Ирина Пичурина