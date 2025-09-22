«Локомотив» обыграл «Сочи» благодаря хет-трику Радулова

Ярославский «Локомотив» обыграл ХК «Сочи» в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ. Игра в Ярославле завершилась со счетом 5:0.

Фото: Олег Гонозов

Счет на 4-й минуте открыл нападающий ярославцев Александр Радулов, через 10 минут свою первую шайбу за «Локомотив» забил Александр Волков. На последних минутах второго периода Радулов оформил дубль.

В третьем периоде после столкновения с хоккеистом «Сочи» Максимом Березиным ярославцу Максиму Березкину прилетело в голову бедром. За это Березин получил большой штраф и дисциплинарный до конца игры. В большинстве Александр Радулов оформил хет-трик — первый за «Локомотив». За 6 минут до конца матча из-за потасовки обе команды получили штрафы за грубость. Но это не помешало хоккеистам «Локомотива» установить счет 5:0 — забил Максим Шалунов с передачи Андрея Сергеева.

24 сентября «Локомотив» сыграет в Ярославле с череповецкой «Северсталью». Команды уже встречались в этом сезоне: 9 сентября «железнодорожники» обыграли соперника со счетом 4:1.

Алла Чижова