Ярославский «Локомотив» разгромил ЦСКА со счетом 5:1

Ярославский ХК «Локомотив» обыграл московский ЦСКА в матче регулярного чемпионата КХЛ. Игра в столице закончилась со счетом 1:5.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ХК «Локомотив» Фото: ХК «Локомотив»

Нападающий «Локомотива» Георгий Иванов открыл счет на 7-й минуте. ЦСКА реализовал большинство после удаления Александра Полунина и сравнял счет — отличился Денис Гурьянов.

В начале второго периода Рушан Рафиков забросил еще одну шайбу в ворота армейцев. На 34-й минуте нападающий ЦСКА Николай Коваленко был удален за подножку, большинство сразу реализовал форвард ярославцев Егор Сурин. Разрыв в счете увеличил капитан «Локомотива» Александр Елесин, забив гол за 3,5 минуты до конца игрового отрезка.

На 7-й минуте третьего периода счет 1:5 установил ярославский нападающий Артур Каюмов.

Матч между «Локомотивом» и ЦСКА называли принципиальным в том числе потому, что московский клуб возглавляет Игорь Никитин — главный тренер, который привел ярославцев к победе в Кубке Гагарина.

Серия выездных игр для «Локомотива» закончилась. 22 сентября ярославцы примут на домашней арене ХК «Сочи».

Алла Чижова