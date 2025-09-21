Нетаньяху: создание Палестины ставит под угрозу существование Израиля

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что намерение создать государство Палестина ставит под угрозу существование Израиля. Он также пообещал противостоять такому решению ООН.

«Нам необходимо будет бороться и в ООН, и на всех других аренах с направленной против нас лживой пропагандой и призывами к созданию палестинского государства, которые поставят под угрозу наше существование и станут абсурдной наградой за терроризм»,— сказал Биньямин Нетаньяху на заседании правительства (цитата по The Times of Israel).

Премьер Израиля должен выступить на Генассамблее ООН. Он сообщил, что после этого встретится с президентом США Дональдом Трампом. По его словам, им «есть что обсудить».

На заседании Генассамблеи ООН, которое назначено на 22 сентября, Палестину официально должны признать государством Франция и Великобритания.

Подробнее — в материале «Ъ» «Францию раскалывает чужой символ».