Politico: Израиль жестко ответит Франции в случае признания Палестины

Израиль применит жесткие ответные меры, если Франция признает Палестину на сентябрьской сессии Генеральной Ассамблеи ООН. Об этом сообщает Politico со ссылкой на источники.

Президент Франции Эммануэль Макрон в июле объявил о намерении поддержать признание палестинской государственности на предстоящей сессии ООН. В ответ премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху разрабатывает разные сценарии противодействия. Среди возможных ответных шагов Politico называет ускорение процесса аннексии территорий Западного берега реки Иордан, закрытие французского консульства в Иерусалиме и ограничение доступа к принадлежащим Франции объектам на территории Израиля, включая христианское Святилище Элеоны.

Замглавы МИД Израиля Шаррен Хаскель ранее подтвердила, что вопрос закрытия французского консульства «находится в повестке дня» у премьера Нетаньяху. Израиль «не остановится ни перед чем в плане ответных действий», а отношения между странами существенно ухудшатся, приводит Politico слова одного европейского дипломата. Он также отметил, что Эммануэль Макрон стал «движущей силой» процесса признания Палестины, из-за чего диалог с господином Нетаньяху осложнился.

22 сентября Франция планирует провести в ООН конференцию, посвященную признанию Палестины. Похожую позицию заняла Великобритания, которая намерена признать Палестину до начала сессии Генассамблеи, если Израиль не прекратит военную операцию в Газе и продолжит блокировку гуманитарных поставок.

На сегодняшний день Палестину признают 147 государств-членов ООН, включая Россию. В 2024 году США применили право вето, не дав Палестине стать полноправным членом ООН. С того времени еще десять стран, среди которых Ирландия, Норвегия, Испания и Армения, подтвердили признание палестинского государства. Российская позиция заключается в разрешении конфликта на основе резолюции Совета Безопасности ООН о создании Палестины в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.