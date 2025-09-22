В результате атаки дрона ВСУ пострадали три жителя Белгородской области

В Валуйском округе Белгородской области в результате удара дрона Вооруженных сил Украины (ВСУ) пострадали три мирных жителя, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале. Инцидент произошел в селе Казинка, где рядом с тремя мужчинами взорвался дрон. Все пострадавшие получили минно-взрывные травмы и ранения грудной клетки.

Как сообщил губернатор, глава сельского поселения лично и оперативно доставил раненых в Валуйскую центральную районную больницу, где им оказали первую помощь. После стабилизации состояния дальнейшее лечение раненые будут проходить амбулаторно.

По данным властей, за предыдущие сутки на регион обрушились как минимум 182 беспилотников и 20 боеприпасов противника. В результате два человека погибли и 12 пострадали. Сегодня один из дронов сбили над зданием правительства Белгородской области прямо в момент оперативного совещания у господина Гладкова.

Сергей Калашников