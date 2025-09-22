Правительство разрабатывает новую версию цифровой платформы «Гостех»

Правительство готовит запуск обновленной версии государственной цифровой платформы «Гостех» в начале 2026 года. Как стало известно «Ъ», проект «Гостех 2.0» будет представлен на стратегической сессии у премьера Михаила Мишустина 23 сентября.

Изначальная идея платформы, созданной в 2022 году, — экономия на многократном использовании оплаченного государством ПО — столкнулась с сопротивлением ведомств и резким ростом затрат на безопасность после хакерских атак. Сейчас на платформе размещено лишь 52 сервиса вместо запланированного перевода всех государственных информационных систем (ГИС).

Новая концепция, курируемая вице-премьером Дмитрием Григоренко, предполагает создание «экосистемы» для сборки ГИС как конструктора из готовых модулей. Заказ сервисов будет централизован через Минцифры и ЦЭКИ, а техническую реализацию обеспечит ФКУ «Гостех». Это позволит избегать дублирования разработок и повысит совместимость систем. Для интеграции современных технологий, таких как ИИ, потребуется создание новой архитектуры, поскольку текущая платформа базируется на решениях пятилетней давности.

