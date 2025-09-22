После налета беспилотников на Москву возбудят дело о теракте

Налет БПЛА на Москву стал поводом для проверки, которую проводят органы ФСБ и СКР, сообщил источник «Ъ». По ее результатам будет возбуждено уголовное дело о теракте (ст. 205 УК).

Источник сообщил, что пока неизвестно откуда и кто запустил БПЛА в направлении столицы. Также во время проверки предстоит установить, насколько четко и оперативно сработала защита от беспилотников.

В 19:30 мск мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о налете БПЛА на город. Всего над Москвой сбили 9 беспилотников. Пострадавших и повреждений, по предварительной информации, нет. В 20:20 мск в Росавиации написали, что аэропорт Шереметьево приостановил работу.

