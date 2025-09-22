Собянин сообщил об отражении налета БПЛА на Москву

Силы ПВО отражают атаку летящих на Москву беспилотников, сообщил мэр Сергей Собянин.

«На местах работают все экстренные службы»,— написал господин Собянин в Telegram-канале.

О взрывах сообщали жители Одинцовского района Подмосковья, а также столичных районов Коньково, Кузьминки и Чертаново.

Позднее мэр сообщил об уничтожении семи беспилотников. По предварительной информации, повреждений нет. На месте падения обломков дронов работают сотрудники экстренных служб.