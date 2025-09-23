Производители пожарных систем жалуются на контрафакт с маркетплейсов

Производители систем пожарной безопасности столкнулись с массовыми продажами несертифицированного оборудования на маркетплейсах. «Консорциум ПОПСБ» выявил с начала года более 10 тыс. единиц такой продукции, включая датчики дыма и извещатели, сообщил «Ъ» директор по развитию объединения Михаил Динеев.

По его словам, отсутствие обязательных сертификатов ЕАЭС создает лазейку для контрафакта, что может нанести вред потребителям. Для решения проблемы консорциум предлагает законодательно ограничить оборот такой продукции «доверенными маркетплейсами», интегрированными с государственной системой ГИСП для автоматической проверки документов.

В Ozon и Wildberries утверждают, что уже используют строгие процедуры контроля качества. В Ozon пообещали провести дополнительную проверку продавцов, а в Wildberries сослались на будущий закон о платформенной экономике, который ужесточит требования с 2026 года. Там же идею «доверенных маркетплейсов» назвали избыточной.

Подробнее об этом — в материале «Ъ» «На маркетплейсах подгорело».