В Екатеринбурге прошел V-й этап Российского падел-тура

С 18 по 21 сентября при поддержке букмекерской компании FONBET в Екатеринбурге состоялся V-й этап Российского падел-тура (РПТ). Турнир прошел на первом в стране специализированном стадионе — «Падел-Арена РМК».

Новая арена появилась в результате реконструкции КРК «Уралец», на котором ранее принимал домашние матчи местный хоккейный клуб «Автомобилист». Стадион вмещает 4,5 тыс. зрителей. На модернизированной арене появились шесть панорамных кортов, тренажерные залы и зона для восстановления.

«Падел-Арена РМК» станет частью инфраструктуры Академии RCC Padel, которая занимается популяризацией падела в Свердловской области.

Помимо российских паделистов, в турнире также приняли участие спортсмены из Аргентины, Испании, Казахстана и Сербии. Общий призовой фонд РПТ составил 1 млн рублей, который был поделен между призерами. В женском турнире победительницами стали Влада Кутузова и Вилена Петрова, которые в финальном матче со счетом 6:1, 6:0 обыграли дуэт Екатерины Никитиной и Марии Перес. Бронзу завоевали Дарья Кучерявая и Грета Мокроусова.

В мужском разряде победу одержали Евгений Данилов и Дмитрий Мягков. Они оказались сильнее Даниела Пашаяна и Пабло Кастильо — 7:6, 5:7, 6:4. В матче за третье место победили Семен Ражев и Фабри Пейрон.

РПТ проводится под эгидой Федерации падела России (ФПР). Все матчи турнира в прямом эфире впервые транслировал крупнейший российский онлайн-кинотеатр «Кинопоиск».

Арнольд Кабанов