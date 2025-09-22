Житель Колпино погиб, попав под электричку на ж/д перегоне Рыбацкое — Обухово

В Петербурге сотрудники транспортной полиции проводят проверку по очередному факту смертельного травмирования человека на железнодорожной дороге. Еще один инцидент произошел в минувшие выходные на перегоне Рыбацкое — Обухово, сообщили в ведомстве.

Предварительно установлено, что электропоезд сообщением Волховстрой — Санкт-Петербург сбил 64-летнего жителя Колпино, который шел вдоль железнодорожных путей в момент приближения поезда. Машинист электропоезда подавал звуковые сигналы и применил экстренное торможение, однако из-за близкого расстояния наезда избежать не удалось.

В результате ЧП мужчина получил травмы, несовместимые с жизнью. Подробности произошедшего в настоящий момент выясняются, уточнили в транспортной полиции по Северо-Западу.

Ранее «Ъ-СПб» писал о похожем случае с погибшим 75-летним пенсионером в районе станции Лейпясуо и о пострадавшем в результате наезда поезда жителе Ленобласти на ж/д перегоне Девяткино — Капитолово.

Андрей Цедрик