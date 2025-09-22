Житель Ленобласти пострадал после наезда электрички в районе станции Девяткино

В Ленинградской области сотрудники транспортной полиции проводят проверку по факту травмирования человека на железнодорожном перегоне Девяткино — Капитолово, сообщили в ведомстве.

Было установлено, что на 15-м километре ж/д перегона электропоезд сообщением Санкт-Петербург — Сосново сбил 30-летнего местного жителя, который на момент приближения состава переходил пути в неположенном месте.

Машинист неоднократно подавал звуковые сигналы и применил экстренное торможение, однако избежать столкновения не удалось. Пострадавшего госпитализировали, его состояние не уточняется. Сотрудники транспортной полиции по Северо-Западу выясняют все обстоятельства инцидента.

Ранее «Ъ-СПб» писал о гибели переходившего ж/д пути в неположенном месте 75-летнего пенсионера в районе станции Лейпясуо.

Андрей Цедрик