Переходивший ж/д пути в неположенном месте пенсионер погиб в Ленобласти

В Ленинградской области поезд насмерть сбил переходившего железнодорожные пути в неположенном месте 75-летнего местного жителя. Об этом сообщили 22 сентября в управлении на транспорте МВД России по Северо-Западному федеральному округу.

Трагическое событие произошло на 101 километре железнодорожной станции Лейпясуо. Машинист заметил пересекавшего дорогу пенсионера, подал звуковые сигналы и применил экстренное торможение, однако избежать столкновения не удалось.

Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что Пересекавший ж/д пути на электросамокате уроженец Астрахани погиб под Петербургом.

Артемий Чулков