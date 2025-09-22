Путин предоставил российское гражданство футболистке ЦСКА Онгене
Президент России Владимир Путин предоставил гражданство РФ футболистке ЦСКА Габриэль Онгене, выступающей на позиции форварда. Указ опубликован на портале нормативных правовых актов.
Габриэль Онгене 36 лет. Она родилась в Камеруне. В составе камерунской сборной футболистка по два раза выиграла серебро (2014, 2016) и бронзу (2012, 2018) чемпионата Африки, а также стала победительницей Африканских игр (2011).
Онгене представляет ЦСКА с 2017 года. Вместе с клубом она дважды становилась чемпионкой России, трижды — обладательницей Кубка России. Онгене провела за ЦСКА 200 матчей во всех турнирах, в которых забила 67 голов.