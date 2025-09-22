Экс-мэру Сочи Алексею Копайгородскому продлили арест до конца года

Мосгорсуд продлил на три месяца (до 24 декабря) арест бывшему мэру Сочи Алексею Копайгородскому. Он обвиняется в растрате и получении четырех взяток. Об этом сообщило ТАСС.

Согласно материалам дела, бывший чиновник получил взятку от одного из крупнейших застройщиков Краснодарского края за помощь с развитием бизнеса. На эти деньги господин Копайгородский со своей супругой Яниной расширили свой земельный участок в Сочи за счет прилегающих территорий. Для этого землю оформили в муниципальную собственность и передали в аренду льготникам. Впоследствии они перепродали участки. Ущерб бюджету оценили в 3,7 млн руб.

Еще один из бизнесменов помогал экс-мэру облагородить участок и занимался ремонтом. Следствие квалифицировало это как дачу взятки. Другой коммерсант в качестве взятки более чем в пять раз снизил цену на четыре однокомнатные квартиры. Их оформили на знакомую супруги фигуранта. Также один из застройщиков передал злоумышленнику более 20 млн руб. за общее покровительство.

Алексея Копайгородского арестовали в сентябре 2024 года. Дело о получении взятки против него возбудили в декабре того же года, в марте обвинение пополнилось еще четырьмя эпизодами. Янину Копайгородскую обвиняют в посредничестве при передаче взяток и оказании давления на двух свидетелей. После этого ей ужесточили меру пресечения и отправили в СИЗО.

Никита Черненко