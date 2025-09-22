FIS обсудит вопрос участия российских лыжников в Олимпиаде 24 сентября

Международная федерация лыжного спорта и сноуборда (FIS) рассмотрит вопрос допуска российских спортсменов до отбора на Олимпийские игры-2026 на совете организации, который пройдет 24 сентября. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу FIS.

Ранее спортивный директор Международного олимпийского комитета Пьер Дюкрей сообщил, что FIS может может позволить некоторому количеству нейтральных атлетов из России и Белоруссии отобраться на Олимпиаду, которая пройдет в Милане и Кортина-д'Ампеццо c 6 по 22 февраля. На данный момент к квалификационным турнирам допущены российские ски-альпинисты, шорт-трекисты и конькобежцы.

«Совет FIS соберется позднее на этой неделе, в среду днем, и обсудит этот вопрос более подробно. К этому времени FIS сделает заявление по этому вопросу», — приводит ТАСС комментарий пресс-службы.

Российские и белорусские спортсмены отстранены от соревнований, проходящих под эгидой FIS, с марта 2022 года. При этом глава организации Юхан Элиаш неоднократно заявлял о необходимости лыжников обеих стран до Олимпиады 2026 года.

Подробнее — в материале «Ъ» «Виды на лыжи».

Арнольд Кабанов