Виды на лыжи

Первыми известными отечественными спортсменами, добившимися права участвовать в зимней Олимпиаде, которая состоится в феврале будущего года в Милане и Кортина-д’Ампеццо, стали в минувшие выходные фигуристы Аделия Петросян и Петр Гуменник. Надежды на то, что к ним, помимо небольшой группы конькобежцев и представителей шорт-трека из числа допущенных к отборочным соревнованиям, а также ски-альпинисту Никите Филиппову присоединится еще кто-то, связаны, по сути, только с еще формально не закрывшей россиянам дорогу на Олимпиаду Международной федерацией лыжных видов спорта (FIS). «Российский вопрос» она собирается рассмотреть уже 24 сентября. Источники “Ъ” в спортивном руководстве страны полагают, что в случае с FIS есть шансы добиться «положительного решения вопроса». Эксперты уверены, что они невелики.

Глава Международной федерации лыжного спорта Юхан Элиаш

Фото: Sean M. Haffey / Getty Images

Фото: Sean M. Haffey / Getty Images

Пресс-служба Международной федерации лыжных видов спора распространила сообщение, в котором уточняется повестка сентябрьского заседания ее исполнительного органа — Совета FIS. В сообщении сказано, что уже в среду она планирует обсудить вопросы участия российских спортсменов в ближайшей зимней Олимпиаде: она состоится в феврале будущего года в Милане и Кортина д’Ампеццо. Совет FIS также пообещал опубликовать перечень принятых на заседании решений.

В минувший уикенд произошло несколько событий, касающихся этого участия. Сначала Международный олимпийский комитет (МОК) формально санкционировал допуск на Олимпиаду отечественных спортсменов в «парижском формате», то есть идентичном тому, что применялся на прошлогодней летней Олимпиаде,— в нейтральном статусе, лишь в индивидуальных состязаниях и с целым рядом ограничений вроде запрета на использование национальной символики и доступа на церемонии открытия и закрытия. Затем в Пекине завершился турнир по фигурному катанию, на котором были разыграны оставшиеся на кону путевки на Олимпийские игры.

Их уверенно добыли оба российских одиночника — Аделия Петросян и Петр Гуменник. Кроме них, право отбираться на них Международный союз конькобежцев (ISU) никому из россиян не предоставил.

После этого стали известны имена трех российских спортсменов, квалифицировавшихся на Олимпиаду. До Петросян и Гуменника путевку на нее добыл ски-альпинист Никита Филиппов, представитель вида спорта, который в Италии дебютирует в олимпийской программе. Теперь интрига связана с тем, насколько все-таки итальянский вариант российской команды будет количественно и качественно отличаться от парижского варианта, получившегося удивительно скромным — всего 15 атлетов. Досталась им единственная награда — серебро теннисисток Дианы Шнайдер и Мирры Андреевой. И признаки того, что отличия будут незначительными, слишком очевидные.

Программа зимних Олимпиад гораздо компактнее, чем программа летних. В итальянской — 16 видов спорта. А отвечают за них восемь международных федераций, которым МОК делегировал основные полномочия по допуску нейтральных атлетов. Практически все они, в отличие от летних, упорно отказываются смягчать введенные в отношении российских спортсменов в 2022 году санкции и придерживаются жесткой «изоляционной» стратегии, не разрешая им соревноваться в своих турнирах. Из этих восьми федераций решение допустить россиян на Олимпийские игры приняли две. Этот как раз Международная федерация ски-альпинизма (ISMF) и Международный союз конькобежцев, который, помимо фигурного катания, контролирует еще два вида — конькобежный спорт и шорт-трек. В них допуск получили в общей сложности 18 российских спортсменов. Но всем им еще предстоит преодолеть барьер отборочных соревнований на этапах Кубка мира и Мирового тура, а затем, как и фигуристам, еще пройти проверку специальной комиссии МОК на соответствие критериям нейтральности. В любом случае в этом списке нет тех, кто по бэкграунду похож на фаворитов Олимпиады или по крайней мере явных претендентов на ее награды, какими являются и Петросян, и Гуменник.

При этом уже четыре федерации — Международная федерация хоккея (IIHF), Международный союз биатлонистов (IBU), Международная федерация санного спорта (FIL) и Международная федерация бобслея и скелетона (IBFS) — отказали россиянам в допуске, не обратив внимание на призыв МОК и вступившей в июне в должность его президента Кирсти Ковентри предоставить тем возможность выступить на Олимпиаде. Осталось две федерации, не сформулировавшие позицию. Но Всемирной федерации кёрлинга (WCF) ее даже формулировать не обязательно, поскольку в ее ведении, как и в ведении IIHF, находится командный вид. А МОК, следую «парижскому формату», сохранил запрет на участие в Олимпиаде российских команд.

Таким образом, надежды на существенное расширение и усиление российского состава связаны только с Международной федерацией лыжных видов спорта. Это структура-гигант. Она охватывает огромную часть олимпийской программы, шесть видов спорта — лыжные гонки, горные лыжи, лыжное двоеборье, прыжки с трамплина, фристайл и сноуборд. И это важный для российской спортивной отрасли пласт, всегда приносивший ей много ценных призов.

Перед введением санкций, в феврале 2022 года сборная России тоже в нейтральном статусе (из-за «допингового кризиса»), но в боевом составе участвовала в зимней Олимпиаде в Пекине.

В сумме она завоевала 32 награды, половина из них пришлась на виды, входящие в сферу ответственности FIS. А лыжные гонки вообще превратились в наиболее успешный для российской команды.

В них она выиграла по четыре золота и серебра и три бронзы. Главным российским героем той Олимпиады был именно лыжник: Александр Большунов стал трехкратным чемпионом. Но награды доставались и фристайлистам, и сноубордистам, и прыгунам с трамплина. Большинство российских звезд, включая Большунова, в период изоляции карьеры не завершили, продолжая состязаться на внутренних турнирах.

FIS возглавляет один из самых любопытных персонажей среди заметных спортивных функционеров. Юхан Элиаш, который родился в Швеции, но живет в Великобритании,— известный бизнесмен с состоянием, оцененным в £4 млрд, у которого две страсти — защита окружающей среды и спорт. Он даже баллотировался на пост президента МОК, покинутый в этом году Томасом Бахом, но, конечно, на мартовских выборах на победу рассчитывать не мог ввиду хотя бы скромного функционерского стажа: ключевую должность в FIS он занял в 2021 году, в исполком головной спортивной структуры вошел в 2024-м. Зато предвыборная кампания позволила узнать о его спортивных приоритетах. И говоря о судьбе спортсменов из заваленной санкциями страны, Элиаш подчеркивал, что происхождение атлета не должно служить причиной для его отстранения от международных соревнований. Впрочем, схожие тезисы высказывали все семеро кандидатов на пост президента МОК, а реальность со словами Юхана Элиаша перекликалась скверно: FIS никогда не выбивалась из ряда зимних федераций, хладнокровно продлевающих изоляционный режим.

Спортивный менеджер Андрей Митьков считает, что, «принимая во внимание то, как развиваются события, отсутствие позитивных сигналов», эта федерация вряд ли окажется лояльна к россиянам.

«Лучшим вариантом» эксперт назвал сценарий, испробованный тем же ISU, когда допуск получает «горстка людей, а лидеры часто отсеиваются — например, за появление на патриотическом митинге, на котором однажды присутствовал Большунов». Но даже этот сценарий Андрей Митьков охарактеризовал как «крайне маловероятный» с учетом состава Совета FIS, его исполнительного органа: «Трудно представить, чтобы представители тех же северных или западноевропейских стран, занимающих сверхжесткую позицию, вдруг от нее отказались».

Между тем источник “Ъ” в Олимпийском комитете России, рассказывая об отношениях c FIS, сказал, что «над этим вопросом работают», а «возможность добиться положительного решения есть». Ранее на такую возможность указывали спортивный директор МОК Пьер Дюкре, в пятницу утверждавший, что лыжная федерация еще может «открыть двери» россиянам.

Алексей Доспехов