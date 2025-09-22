Дирекция КЗС: Петербургу не угрожает наводнение из-за циклона «Бернвард»

Санкт-Петербургу не грозит наводнение из-за североатлантического циклона «Бернвард», несмотря на повышение уровня воды. Об этом заявили в пресс-службе дирекции Комплекса защитных сооружений (КЗС) 22 сентября.

Фото: Татьяна Горд, Коммерсантъ

По данным специалистов дирекции КЗС, уровень воды в Финском заливе, но не достигнет критических отметок. Тем временем, по данным гидропоста Горного института, уровень воды в Большой Неве составляет 69 см над нулем поста, что превышает средний показатель за четыре года почти в два раза. За последние сутки показатель увеличился на 44 см.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что в Петербурге объявили «желтый» уровень погодной опасности.

Артемий Чулков