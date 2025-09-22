Картаполов: призывники будут получать повестки весь год по новой инициативе

Законопроект о круглогодичном призыве в армию предусматривает, что призывники будут получать повестки не в конкретные месяцы, а в течение всего года. Об этом журналистам рассказал один из его авторов, председатель комитета по обороне Андрей Картаполов. По его словам, инициатива нужна для разгрузки военных комиссариатов. Сегодня правительство одобрило проект.

Председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Господин Картаполов отметил, что в войска призывники будут отправляться как раньше — осенью и весной. Однако теперь призывные пункты не будут работать в режиме «ошпаренной кошки», а равномерно распределят нагрузку в течение года, сказал он журналистам.

Поправки в законы «О воинской обязанности и военной службе» и «Об альтернативной гражданской службе» господин Картаполов и его заместитель Андрей Красов внесли в Госдуму в июле. Рассмотреть в первом чтении инициативу планируют 24 сентября. Сейчас срочников призывают два раза в год — с 1 апреля по 15 июля и с 1 октября по 31 декабря. Депутаты предлагают проводить его в течение календарного года — с 1 января по 31 декабря. Документ предполагает, что призывники будут проходить медицинское освидетельствование, профессиональный психологический отбор и заседания призывной комиссии весь год.