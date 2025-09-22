Правительство поддержало проект о круглогодичном призыве в армию

Правительство поддерживает законопроект о круглогодичном призыве на военную службу. Это следует из проекта отзыва правительственной комиссии (есть у «Ъ»).

Проект поправок в законы «О воинской обязанности и военной службе» и «Об альтернативной гражданской службе» внесли глава думского комитета по обороне Андрей Картаполов и его заместитель Андрей Красов (оба — ЕР) в июле 2025 года.

Сейчас призыв граждан осуществляется два раза в год — с 1 апреля по 15 июля и с 1 октября по 31 декабря. Депутаты предлагают проводить его в течение календарного года — с 1 января по 31 декабря.

Документ также предполагает, что в течение года призывники будут проходить медосвидетельствование, психологический отбор и заседание призывной комиссии. А отправляться к местам прохождения военной службы они будут в уже установленные законом сроки призыва — в апреле-июле и октябре-декабре.

В пояснительной записке уточняется, что прохождение комиссий в течение года позволит «равномерно распределить нагрузку на призывные пункты» и «повысить качество призыва граждан на военную службу».

Полина Мотызлевская