Национальная дистрибьютерская компания подала иск к «Башспирту» на 72 млн рублей

Как стало известно «Ъ-Уфа», вчера ООО «Национальная дистрибьютерская компания» направила в арбитражный суд Москвы заявление о взыскании с АО «Башспирт» 72,8 млн руб. Суть исковых требований неизвестна.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Колпаков, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Колпаков, Коммерсантъ

НДК, выступающая исключительным лицензиатом товарного знака «Пшеничная элитная» (сам бренд принадлежит заводу «Кристалл»), заключила в 2019 году сублицензионный договор с «Башспиртом» на производство водки под этой маркой. После того как башкирский производитель начал выпуск аналогичного продукта под маркой «Пшеничная премиум», между компаниями возник конфликт.

В начале августа НДК направила «Башспирту» претензию с требованием выплатить 81 млн руб. за невыполнение обязательств по производству водки «Пшеничная элитная». А в середине того же месяца подала в арбитражный суд Москвы заявление о взыскании с «Башспирта» 9 млн руб. неустойки.

Олег Вахитов