Игры на роялти

Конфликт вокруг водки «Пшеничная элитная» между владельцем этого бренда — структурой московского завода «Кристалл» — и «Башспиртом», принадлежащим властям Башкирии, раскручивается с новой силой. Собственник водочной марки обвиняет производителя в невыплате предусмотренного соглашением вознаграждения из-за сокращения объемов выпуска продукции. Теперь структура «Кристалла» требует компенсировать выпавшие доходы на добровольной основе.

В распоряжении “Ъ” оказался текст претензии, направленной в адрес АО «Башспирт» от ООО «Национальная дистрибьюторская компания» (НДК; 33,3% — у АО «Московский завод “Кристалл”»). НДК предложила «Башспирту» выплатить в досудебном порядке 80,5 млн руб. за производство водки «Пшеничная элитная» и 500 тыс. руб. штрафа за незаконное использование товарного знака.

НДК, выступающая исключительным лицензиатом товарного знака «Пшеничная элитная» (сам бренд принадлежит заводу «Кристалл»), заключила в 2019 году сублицензионный договор на производство водки под этой маркой. По его условиям башкирская компания обязалась не позднее 15-го числа каждого месяца выплачивать НДК вознаграждение «исходя из фактически произведенных за соответствующий месяц объемов продукции и ставки лицензионного вознаграждения». В 2024 году плановый объем производства должен был составить не менее 146,4 тыс. дал, в 2025 году — не менее 161 тыс. дал. По мнению НДК, «Башспирт» нарушил это условие: в прошлом году предприятие произвело всего лишь 30,4 тыс. дал «Пшеничной элитной», с начала текущего года выпуска этой водки не было.

НДК отмечает, что неисполнение оговоренных ранее объемов «не является основанием для невыплаты вознаграждения по лицензионному договору».

По итогам 2024 года «Башспирт», по мнению НДК, должен выплатить 31,8 млн руб. (за минусом произведенных 30,4 тыс. дал), а за этот год — 48,3 млн руб.

Еще 500 тыс. руб. НДК требует в виде штрафа за незаконное использование «Башспиртом» товарного знака. Это требование относится к другому спору, когда осенью 2024 года московский завод «Кристалл» и НДК заподозрили «Башспирт» в выпуске контрафактной продукции под брендом «Пшеничная премиум», которую производитель начал выпускать параллельно с «Пшеничной элитной». Для этого компания зарегистрировала на себя права на ее этикетку в Роспатенте. В претензии, которую НДК направила «Башспирту», компания заявила, что партнер производит контрафактную продукцию. К такому выводу она пришла, изучив этикетку «Пшеничной премиум»: по мнению НДК, ее элементы до степени смешения схожи с этикеткой «Пшеничной элитной». НДК потребовала от «Башспирта» прекратить производство «Пшеничной премиум» и до 1 декабря 2024 года уничтожить за свой счет весь складской запас этого алкоголя.

По данным “Ъ”, после получения той претензии «Башспирт» (выручка в 2024 году — 9,32 млрд руб., чистая прибыль — 264,2 млн руб.) прекратил выпуск «Пшеничной премиум». Советник юридической фирмы ЮСТ Дмитрий Серегин поясняет, что если этикетка водки «Пшеничная премиум» действительно окажется сходной до степени смешения с этикеткой «Пшеничной элитной», то действия компании «Башспирт» могут стать предметом проверки с точки зрения недобросовестной конкуренции.

В «Башспирте» на запрос “Ъ” не ответили. Ранее стало известно, что компания уведомила НДК о намерении с середины августа 2025 года в одностороннем порядке расторгнуть сублицензионный договор на производство водки «Пшеничная элитная». В НДК заявили, что в случае игнорирования «Башспиртом» претензий оставляют за собой право обратиться в суд.

Руководитель дирекции юридической фирмы VEGAS LEX Кирилл Никитин считает маловероятным добровольное удовлетворение «Башспиртом» требований в досудебном порядке. В таком случае спор, очевидно, перейдет в плоскость длительных судебных разбирательств. Партнер юридический фирмы Amond & Smith Антон Сыров говорит, что если сублицензионным договором предусмотрено, что роялти платится исходя из фактически произведенных за соответствующий месяц объемов водки «Пшеничная элитная», то претензии НДК на его выплату обоснованы.

Булат Баширов, Уфа; Халиль Аминов