Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Национальная дистрибьютерская компания подала иск к «Башспирту»

Арбитражный суд Москвы назначил на 14 октября предварительное судебное заседание по иску ООО «Национальная дистрибьютерская компания» о взыскании с АО «Башспирт» неустойки в размере 9 млн руб.

Фото: Дмитрий Колпаков, Коммерсантъ

Фото: Дмитрий Колпаков, Коммерсантъ

Как ранее сообщал «Ъ», НДК, выступающая исключительным лицензиатом товарного знака «Пшеничная элитная» (сам бренд принадлежит заводу «Кристалл»), заключила в 2019 году сублицензионный договор с «Башспиртом» на производство водки под этой маркой. После того, как башкирский производитель начал выпуск аналогичного продукта под маркой «Пшеничная премиум» между компаниями возник конфликт.

В начале августа НДК направила «Башспирту» претензию с требованием выплатить 81 млн руб. за невыполнение обязательств по производству водки «Пшеничная элитная».

Олег Вахитов