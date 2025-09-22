«Яндекс Доставка» откроет 300 ПВЗ в Сибири и на Дальнем Востоке

Первые пункты выдачи заказов «Яндекс Доставки» откроются в 20 городах Сибири и Дальнего Востока. До конца года число точек достигнет 300. Это следует из заявления, которое приводит ТАСС.

ПВЗ откроются во Владивостоке, Хабаровске, Иркутске, а также в небольших городах. Некоторые точки откроются совместно с Boxberry, остальные — с региональными партнерами. Кроме того, будет запущена авиадоставка. С октября станет доступна постоплата, частичный выкуп с примеркой и страхование посылок.

У «Яндекс Доставки» 14 тыс. ПВЗ и постаматов в более чем 1 тыс. городах России. О покупке службы доставки Boxberry «Яндекс» сообщил в апреле. Процесс интеграции завершится до конца года.

