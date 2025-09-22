Суд в ХМАО выпустил из СИЗО бывшего первого замгубернатора Алексея Шипилова

Ханты-Мансийский окружной суд изменил меру пресечения для бывшего первого заместителя главы региона Алексея Шипилова. Он переведен под домашний арест, сообщили в пресс-службе судов ХМАО-Югры.

Фото: Пресс-служба правительства ХМАО-Югры

«В ходе судебного заседания была рассмотрена апелляционная жалоба, поданная Шипиловым А.В. и его адвокатами. По итогам рассмотрения материалов дела суд принял решение об изменении ранее избранной меры пресечения»,— говорится в сообщении.

Алексея Шипилова обвиняют в коррупции (ч. 6 ст. 290 УК РФ). Как утверждает следствие, в период с 2023 по 2024 года он получил взятку не меньше 7,5 млн руб. за помощь управляющей компании. Алексея Шипилова задержали и заключили под стражу в феврале 2024 года.

Анна Капустина