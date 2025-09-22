Россия и Иран подпишут соглашение о строительстве атомных энергоблоков

Вице-президент Ирана и глава Организации атомной энергии страны Мохаммад Эслами сообщил, что во время его визита в Россию Москва и Тегеран подпишут соглашение о строительстве новых атомных энергоблоков в Иране.

«Мы посетили строительные площадки атомных электростанций, провели переговоры по контракту. После подписания соглашения на этой неделе соглашение автоматически вступит в оперативный этап продвижения проектных, инженерных и других мероприятий»,— сказал Мохаммад Эслами агентству IRNA.

Как напомнил господин Эслами, согласно действующему соглашению, Россия строит в Иране восемь энергоблоков АЭС, четыре из которых находятся в Бушере. Ранее он сообщил, что во время визита в Москву встретится с российскими чиновниками, а также представителями «Росатома» и Курчатовского института.