Вице-президент Ирана прибыл в Москву

В Москву прилетел вице-президент Ирана и глава организации по атомной энергии страны Мохаммад Эслами. Он планирует посетить Мировую атомную неделю и провести переговоры с российскими официальными лицами.

«Глава организации по атомной энергии сказал журналистам в начале визита, что в связи с развитием сотрудничества с Россией и условиями, в которых находится Иран, мы примем участие в специальной выставке всемирной атомной недели в Москве и выступим на ней»,— написано в Telegram-канале посольства Ирана в Москве.

Мохаммад Эслами добавил, что между Москвой и Тегераном действует соглашение о поставке 20 тыс. МВт электроэнергии за счет развития иранских атомных электростанций. Во время визита в Москву господин Эслами посетит в том числе «Росатом» и Курчатовский институт.