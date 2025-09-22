Следствие показало производство «Мистера Сидра», от которого погибли 50 человек

Следственный комитет России опубликовал видео с места производства напитка «Мистер Сидр», от употребления которого 50 человек скончались и 66 пострадали. На нем сотрудник ООО «Анди», выпускавшем спиртное, рассказывает о производственном цехе, ингредиентах для приготовления (ароматизаторах, лимонной кислоте и подластителях) и используемом оборудовании (сатураторе, котле и перегоночном насосе). В настоящее время производство напитка закрыто.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба УМВД по Курганской области Фото: Пресс-служба УМВД по Курганской области

«В смену у нас норма была 14 тонн»,— отвечает сотрудник предприятия на вопросы следствия.

В июне 2023 года в России произошло массовое отравление напитком «Мистер Сидр». Спиртное производилось на предприятии в Самаре.

Установлено, что в напиток добавлялся метиловый спирт, украденный со склада ГУ МВД по Самарской области. Участвовавшие в его похищении бывший полицейский Иван Гребенкин и его сообщники Алексей и Дмитрий Егоровы осуждены.

Коммерсант Артем Айрапетян приобрел метиловый спирт и поставил его Анару Гусейнову, который использовал жидкость для производства спиртного. Оба предпринимателя были задержаны и арестованы. Два года они содержались в СИЗО.

В понедельник Красноглинский райсуд Самары признал коммерсантов виновными в преступлении по ч. 3 ст. 238 УК РФ и приговорил Анара Гусейнова к девяти годам колонии общего режима, а Артема Айрапетяна — к восьми годам. Они частично признали вину.

Адвокаты осужденных собираются оспорить приговор. Управляющий партнер адвокатского бюро «Яблоков и партнеры» Вячеслав Яблоков сообщил «Ъ-Волга», что предприниматели могут выйти по УДО через год-полтора, если они полностью выплатят компенсацию потерпевшим.

История с «Мистером Сидром» стала одним из самых массовых отравлений контрафактом в России.

Подробности — в фотогалерее «Ъ-Волга» «Самые масштабные отравления суррогатным алкоголем в России».

Георгий Портнов