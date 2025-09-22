В Самаре адвокаты осужденных по делу «Мистера Сидра» оспорят приговор

Защитники самарских предпринимателей Анара Гусейнова и Артема Айрапетяна, осужденных за массовое отравление жителей РФ напитком «Мистер Сидр», подадут апелляционные жалобы на приговор. Об этом адвокаты сообщили СМИ после того, как Красноглинский районный суд Самары огласил решение.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

В понедельник, 22 сентября, коммерсантов признали виновными в производстве небезопасной продукции, повлекшей смерть более двух лиц (ч. 3 ст. 238 УК РФ). Максимальное наказание за преступление — десять лет лишения свободы.

Прокуратура запрашивала для обвиняемых 9 лет и 9 месяцев лишения свободы. В итоге суд отправил одного из коммерсантов в колонию общего режима на девять лет, второго — на восемь. Также они выплатят ущерб пострадавшим.

Массовое отравление напитком «Мистер Сидр» произошло в регионах РФ в июне 2023 года. От его употребления 50 человек погибли и 66 пострадали.

Экспертиза выявила содержание в жидкости метилового спирта, а силовики установили, что он был похищен со склада регионального ГУ МВД при участии бывшего полицейского Ивана Гребенкина и его сообщников Алексея и Дмитрия Егоровых. Артем Айрапетян купил у них метиловый спирт, а Анар Гусейнов использовал его при производстве напитков.

В суде предприниматели частично признали вину и настаивали на том, что не знали о том, что в напитке содержится метиловый спирт. Они были уверены, что приобретали для сидра этиловый спирт.

Георгий Портнов