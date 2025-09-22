Осужденные по делу «Мистера Сидра» могут выйти на свободу через год

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предприниматели Анар Гусейнов и Артем Айрапетян

Самарский предприниматель Анар Гусейнов, осужденный за производство напитка «Мистер Сидр», сможет воспользоваться правом на УДО через полтора года, а его сообщник Артем Айрапетян — через год. Но выйти на свободу они смогут, только если полностью возместят ущерб потерпевшим. Об этом «Ъ-Волга» сообщил управляющий партнер адвокатского бюро «Яблоков и партнеры» Вячеслав Яблоков.

«Один день пребывания в СИЗО, в котором предприниматели провели более двух лет, приравнивается к полутора дням в колонии. Соответственно один год нахождения под арестом равен полутора годам лишения свободы. А они находились в СИЗО два года: это равно трем годам лишения свободы. При этом по статье 79 УК РФ за тяжкое преступление им надо отбыть не менее половины срока, назначенного судом. То есть из девяти лет надо отсидеть четыре года шесть месяцев. Получается, что они уже отбыли три года, и им останется еще сидеть около полутора лет»,— пояснил собеседник издания.

Адвокат отметил, что по закону для того, чтобы воспользоваться правом на условно-досрочное освобождение, осужденный должен полностью возместить ущерб потерпевшим. Пока он этого не сделает, на свободу его не выпустят, резюмировал Вячеслав Яблоков.

В понедельник, 22 сентября, Красноглинский районный суд Самары признал Анара Гусейнова и Артема Айрапетяна виновными по ч. 3 ст. 238 УК РФ и приговорил первого к девяти, второго — к восьми годам колонии общего режима. Прокуратура запрашивала для них 9 лет и 9 месяцев лишения свободы. Адвокаты осужденных заявили, что оспорят приговор.

Предприниматели были задержаны и арестованы в июне 2023 года после того, как жители ряда регионов РФ массово отравились напитком «Мистер Сидр». От его употребления 50 человек погибли и 66 пострадали.

В сидре содержался метиловый спирт, который был похищен со склада ГУ МВД РФ по Самарской области. Участвовавшие в его похищении бывший полицейский Иван Гребенкин и его сообщники Алексей и Дмитрий Егоровы получили реальные сроки.

Артем Айрапетян приобрел метиловый спирт, а Анар Гусейнов использовал его для приготовления сидра. В суде оба предпринимателя частично признали вину, но заявили, что не знали о том, что приобрели у поставщиков метиловый спирт: обвиняемые были уверены, что это этил.

История с «Мистером Сидром» была не единственной, связанной с массовым отравлением людей контрафактным спиртным в РФ.

Георгий Портнов