Арестованы активы бывшего замминистра энергетики Светлицкого

Решением Тверского суда Москвы наложен обеспечительный арест на активы бывшего замминистра энергетики, главы АО «Евразийский» Станислава Светлицкого. Как сообщает ТАСС, ссылаясь на судебные и иные материалы, это сделано в рамках иска Генпрокуратуры об обращении имущества экс-чиновника в доход государства.

Кроме того, агентство уточняет, что за Светлицким числится долг, превышающий 7,6 млрд рублей. Поэтому часть средств приставы взыскивают в принудительном порядке.

Как сообщал «Ъ», по версии Генпрокуратуры, Станислав Светлицкий с помощью экс-мэра столицы Дона Михаила Чернышева получил под контроль компанию «Ростовводоканал», которая позволила ему стать миллиардером и приобрести элитную недвижимость в столичном регионе.

