Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Арестованы активы бывшего замминистра энергетики Светлицкого

Решением Тверского суда Москвы наложен обеспечительный арест на активы бывшего замминистра энергетики, главы АО «Евразийский» Станислава Светлицкого. Как сообщает ТАСС, ссылаясь на судебные и иные материалы, это сделано в рамках иска Генпрокуратуры об обращении имущества экс-чиновника в доход государства.

Станислав Светлицкий

Станислав Светлицкий

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Станислав Светлицкий

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Кроме того, агентство уточняет, что за Светлицким числится долг, превышающий 7,6 млрд рублей. Поэтому часть средств приставы взыскивают в принудительном порядке.

Как сообщал «Ъ», по версии Генпрокуратуры, Станислав Светлицкий с помощью экс-мэра столицы Дона Михаила Чернышева получил под контроль компанию «Ростовводоканал», которая позволила ему стать миллиардером и приобрести элитную недвижимость в столичном регионе.

Подробнее — в материале «Ъ» «С Дона намыли миллиарды».

Влад Никифоров

Новости компаний Все