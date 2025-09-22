Тольяттинская «Лада» пропустила больше всего шайб на старте сезона в КХЛ
Тольяттинская «Лада» пропустила чаще остальных команд на старте сезона-2025/2026 Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). В шести матчах коллективу из Самарской области забивали 27 раз.
Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ
После четырех поражений подряд на старте сезона Борис Миронов покинул пост главного тренера ХК «Лада». вместо него наставником команды был назначен Павел Десятков. В первом матче под его руководством клуб из Тольятти проиграл СКА со счетом 0:3.
На данный момент «Лада» замыкает турнирную таблицу Западной конференции КХЛ, имея одну победу в шести матчах. Перед командой стоит задача попасть в плей-офф лиги.