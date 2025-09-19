Борис Миронов покинул пост главного тренера «Лады»

Борис Миронов покинул пост главного тренера ХК «Лада» из Тольятти. Об этом сообщили в пресс-службе тольяттинской команды.

Отставка Бориса Миронова стала первой в текущем сезоне Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). «Лада» начала чемпионат с победы над екатеринбургским «Автомобилиста» со счетом 4:3, но затем потерпела четыре поражения подряд. Тольяттинская команда дважды проиграла нижегородскому «Торпедо» (3:4 и 1:5), а также уступила петербургскому СКА и ярославскому «Локомотиву» с одинаковым счетом 1:6. На данный момент «Лада» с двумя очками занимает последнее, 11-е место в Западной конференции КХЛ.

Контракт с Борисом Мироновым расторгнут по соглашению сторон. Как отметил генеральный директор «Лады» Александр Харламов, причиной отставки тренера стали неудовлетворительные результаты команды.

Борис Миронов возглавил «Ладу» в межсезонье 2025 года. Ранее он работал ассистентом главного тренера челябинского «Трактора». В сезоне-2021/22 специалист руководил московским «Спартаком». В ноябре 2022 года был отправлен в отставку после шести поражений подряд.

Андрей Сазонов